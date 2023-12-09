Україна

Півзахисник Кривбасу прокоментував прийдешній матч проти Зорі.

Криворізький Кривбас у рамках сімнадцятого туру української Прем’єр-ліги зіграє домашній матч проти луганської Зорі.

Кривбас — Зоря. Анонс і прогноз на матч УПЛ 9.12.2023

Напередодні поєдинку півзахисник "червоно-білих" Джихад Бізімана прокоментував стан команди.

"Ми сумлінно працюємо, аби підготуватись до матчу належним чином. Усі готові викластись в суботу на всі сто відсотків. Розуміємо, що буде непростий поєдинок.

Чесно, наразі не так багато знаю про Зорю. Але ми їх розбираємо та аналізуємо. Знаю, що суперник регулярно виступає в єврокубках, а це означає, що у них хороша команда.

Що подобається в Україні? У вас дуже привітні доброзичливі люди. Не дивлячись на усі труднощі, які зараз переживає Україна через війну, ви — молодці. Тримаєтесь, ведете боротьбу проти окупантів та підтримуєте один одного. У Кривому Розі все влаштовує. Відмінні умови для проживання, тренувань, професійного зростання.

Дуже часто питають: чи безпечно в Україні та як команди грають у футбол в умовах воєнного стану. Також цікавляться станом справ у Кривбасі та відзначають прогрес нашої команди.

Не часто дивлюсь матчі інших європейських чемпіонатів. Але точно можу сказати, що УПЛ – дуже сильний турнір. Усі команди добре підготовлені фізично та намагаються демонструвати сучасний футбол. У цілому рівень футболу в Україні дуже пристойний", — заявив руандійський виконавець.

Матч Кривбас — Зоря відбудеться 9 грудня, о 15:00.