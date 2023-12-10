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Півзахисник Руху прокоментував прийдешній матч проти Ворскли.

Львівський Рух у рамках сімнадцятого туру української Прем’єр-ліги зіграє гостьовий матч проти полтавської Ворскли.

Ворскла — Рух. Анонс і прогноз на матч УПЛ 10.12.2023

Напередодні гри півзахисник "жовто-чорних" Вів Соломон-Отабор поділився власними очікуваннями від прийдешнього протистояння.

"Команда вмотивована й натхненно готується до матчу з Ворсклою. Для нас важливо здобути позитивний результат у Полтаві, аби з хорошим настроєм піти на зимову перерву.

Якщо Рух буде ефективним у наступному матчі та реалізує те, що створить, ми можемо розраховувати на перемогу.

Звісно, нам буде непросто, адже це буде виїзний поєдинок і через погоду газон може бути не таким якісним.

Слід бути обережним, адже за таких умов дуже легко отримати травму. Тому потрібно адаптуватись до гри на такому полі", — заявив англійський виконавець.

Матч Ворскла — Рух відбудеться 10 грудня, о 13:00.