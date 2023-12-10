Півзахисник Руху прокоментував прийдешній матч проти Ворскли.
Вів Соломон-Отабор, фото ФК Рух Львів
10 грудня 2023, 11:35
Львівський Рух у рамках сімнадцятого туру української Прем’єр-ліги зіграє гостьовий матч проти полтавської Ворскли.
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Напередодні гри півзахисник "жовто-чорних" Вів Соломон-Отабор поділився власними очікуваннями від прийдешнього протистояння.
"Команда вмотивована й натхненно готується до матчу з Ворсклою. Для нас важливо здобути позитивний результат у Полтаві, аби з хорошим настроєм піти на зимову перерву.
Якщо Рух буде ефективним у наступному матчі та реалізує те, що створить, ми можемо розраховувати на перемогу.
Звісно, нам буде непросто, адже це буде виїзний поєдинок і через погоду газон може бути не таким якісним.
Слід бути обережним, адже за таких умов дуже легко отримати травму. Тому потрібно адаптуватись до гри на такому полі", — заявив англійський виконавець.
Матч Ворскла — Рух відбудеться 10 грудня, о 13:00.