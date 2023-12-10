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Півзахисник Руху прокоментував прийдешній матч проти Ворскли.

У рамках сімнадцятого туру української Прем’єр-ліги львівський Рух зіграє гостьовий матч проти полтавської Ворскли.

Ворскла — Рух. Анонс і прогноз на матч УПЛ 10.12.2023

Напередодні гри півзахисник "жовто-чорних" Василь Руніч поділився власними очікуваннями від прийдешнього протистояння.

"Команда серйозно налаштована й ми не дивимось на результат матчу із Ворсклою в першому колі. Полтавці — хороша та досвідчена команда, у складі якої зібрані якісні гравці. Як показали останні матчі, наш суперник дуже добре готовий у фізичному плані.

Ми повинні бути готовими, що Ворскла, як і ми, буде налаштована на успіх в останньому у цьому році матчі.

Рух підходить до цього поєдинку із бойовим настроєм. Кожен у команді розуміє, що ми повинні здобути позитивний результат, аби йти у відпустку з хорошим настроєм", — заявив український виконавець.

Матч Ворскла — Рух відбудеться 10 грудня, о 13:00.