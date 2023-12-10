Півзахисник Руху прокоментував прийдешній матч проти Ворскли.
Василь Руніч, фото ФК Рух Львів
10 грудня 2023, 11:49
У рамках сімнадцятого туру української Прем’єр-ліги львівський Рух зіграє гостьовий матч проти полтавської Ворскли.
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Напередодні гри півзахисник "жовто-чорних" Василь Руніч поділився власними очікуваннями від прийдешнього протистояння.
"Команда серйозно налаштована й ми не дивимось на результат матчу із Ворсклою в першому колі. Полтавці — хороша та досвідчена команда, у складі якої зібрані якісні гравці. Як показали останні матчі, наш суперник дуже добре готовий у фізичному плані.
Ми повинні бути готовими, що Ворскла, як і ми, буде налаштована на успіх в останньому у цьому році матчі.
Рух підходить до цього поєдинку із бойовим настроєм. Кожен у команді розуміє, що ми повинні здобути позитивний результат, аби йти у відпустку з хорошим настроєм", — заявив український виконавець.
Матч Ворскла — Рух відбудеться 10 грудня, о 13:00.