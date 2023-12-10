Одеський Чорноморець зіграє вдома проти ковалівського Колосу в рамках сімнадцятого туру української Прем'єр-ліги.

Роман Григорчук, після поразки від черкаського ЛНЗ (1:3), залучив до стартового складу Гучека до центру захисту.

Ярослав Вишняк, на тлі нічиєї проти київської Оболоні (0:0), використав із перших хвилин Демченка в центрі поля, тоді як Ільїн, Салабай та Велетень утворять нову трійку атаки.

Чорноморець: Варакута — Путря, Єрмаков, Гучек, Брагару — Кузик, Васильєв, Шпорн — Бадібанга, Ієде, Штогрін.

Запасні: О. Шевченко, Пірожок, Салюк, Авагімян, Хадіда, Бойчук, Ухань, Ситников.

Колос: Фесюн — Лучкевич, Чорноморець, Бондаренко, Бурда, Ємець — Демченко, Мілько — Ільїн, Салабай, Велетень.

Запасні: Горох, Мисак, Гончаренко, Кукош, Золотов, Цуріков, Богданов, Оріховський, Болбат, Тотовицький, Мякушко, Безбородько.

Гра Чорноморець — Колос почнеться о 15:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.