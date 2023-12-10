Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 17-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють одеський Чорноморець та ковалівський Колос.
Ярослав Вишняк, фото ФК Колос Ковалівка
10 грудня 2023, 13:58
Одеський Чорноморець зіграє вдома проти ковалівського Колосу в рамках сімнадцятого туру української Прем'єр-ліги.
Роман Григорчук, після поразки від черкаського ЛНЗ (1:3), залучив до стартового складу Гучека до центру захисту.
Ярослав Вишняк, на тлі нічиєї проти київської Оболоні (0:0), використав із перших хвилин Демченка в центрі поля, тоді як Ільїн, Салабай та Велетень утворять нову трійку атаки.
Чорноморець: Варакута — Путря, Єрмаков, Гучек, Брагару — Кузик, Васильєв, Шпорн — Бадібанга, Ієде, Штогрін.
Запасні: О. Шевченко, Пірожок, Салюк, Авагімян, Хадіда, Бойчук, Ухань, Ситников.
Запасні: Горох, Мисак, Гончаренко, Кукош, Золотов, Цуріков, Богданов, Оріховський, Болбат, Тотовицький, Мякушко, Безбородько.
Колос: Фесюн — Лучкевич, Чорноморець, Бондаренко, Бурда, Ємець — Демченко, Мілько — Ільїн, Салабай, Велетень.
Гра Чорноморець — Колос почнеться о 15:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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