Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 17-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють одеський Чорноморець та ковалівський Колос.

Одеський Чорноморець зіграє вдома проти ковалівського Колосу в рамках сімнадцятого туру української Прем'єр-ліги.

Роман Григорчук, після поразки від черкаського ЛНЗ (1:3), залучив до стартового складу Гучека до центру захисту.

Ярослав Вишняк, на тлі нічиєї проти київської Оболоні (0:0), використав із перших хвилин Демченка в центрі поля, тоді як Ільїн, Салабай та Велетень утворять нову трійку атаки.

Чорноморець: Варакута — Путря, Єрмаков, Гучек, Брагару — Кузик, Васильєв, Шпорн — Бадібанга, Ієде, Штогрін.

Запасні: О. Шевченко, Пірожок, Салюк, Авагімян, Хадіда, Бойчук, Ухань, Ситников.



Колос: Фесюн — Лучкевич, Чорноморець, Бондаренко, Бурда, Ємець — Демченко, Мілько — Ільїн, Салабай, Велетень.