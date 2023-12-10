Україна
10 грудня 2023, 14:56
Ворскла врятувалась від поразки наприкінці матчу проти Руху
Колектив Віктора Скрипника догравав важке протистояння в меншості.
Ворскла — Рух, фото УАФ
10 грудня 2023, 14:56
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Ворскла — Рух 1:1
Голи: Степанюк, 83 — Руніч, 24
Ворскла: Ісенко — Пердута, Павлюк, Крупський, Феліпе — Скляр (Черниш, 90+3), Челядін (Бацула, 73) — Якубу (Нестеренко, 72), Юрченко, Кане — Степанюк.
Рух: Ледвій — Сич, Слюбик, Дідик, Роман — Пастух, Сапуга, Підгурський — Квасниця (Альваренга, 70), Карабін (едсон, 69), Руніч (Лях, 52).
Попередження: Кане, Степанюк, Скляр — Дідик, Сапуга, Роман
На 85-й хвилині був вилучений Руслан Степанюк (Ворскла) (друге попередження).