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Ворскла — Рух 1:1
Голи: Степанюк, 83 — Руніч, 24

Ворскла: Ісенко — Пердута, Павлюк, Крупський, Феліпе — Скляр (Черниш, 90+3), Челядін (Бацула, 73) — Якубу (Нестеренко, 72), Юрченко, Кане — Степанюк.

Рух: Ледвій — Сич, Слюбик, Дідик, Роман — Пастух, Сапуга, Підгурський — Квасниця (Альваренга, 70), Карабін (едсон, 69), Руніч (Лях, 52).

Попередження: Кане, Степанюк, Скляр — Дідик, Сапуга, Роман

На 85-й хвилині був вилучений Руслан Степанюк (Ворскла) (друге попередження).