Україна

Коментар гравця Кривбасу після несподіваної нічиєї.

Півзахисник криворізького Кривбасу Максим Задерака поділився думками після домашньої нічиєї у 17 турі УПЛ проти луганської Зорі — 2:2.

"Важка гра проти хорошого суперника, який має у складі сильних виконавців. Перемогти сьогодні могли як ми, так і вони. Думаю, нічия закономірна. На жаль, маємо, що маємо наразі. Десь нам не підфартило, адже за рахунку 2:1 були гарні нагоди, аби забити ще та закріпити перевагу у Дібанго і Кожушка. Це футбол. Так, команда засмучена. Будемо рухатись далі.

Далі буде набагато складніше. Ви ж знаєте, що один матч може вирішити у турнірному плані дуже багато. Можливо, цей матч трошки нас струсне. І далі вже не допустимо подібних помилок.

Йдемо у відпустку на позитиві. Хочу подякувати нашим вболівальникам, які всі 17 турів нас підтримували та гнали вперед", - цитує футболіста офіційний сайт Кривбасу.