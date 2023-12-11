Україна

Функціонер столичного клубу прокоментував скандальний інцидент.

Матч шістнадцятого туру української Прем’єр-ліги поміж закарпатським Минаєм та київським Динамо не було зіграно в заплановані строки через тривалий сигнал повітряної тривоги, після якого "раптово" з’ясувалось, що місцева арена в селі Минай не має штучного освітлення для проведення гри надвечір.

Після цього розпочався процес розгляду санкцій проти господарів поля, який прокоментував заступник генерального директора київського Динамо Сергій Мохник.

"Ми з розумінням ставимося до будь-яких форс-мажорів інших клубів УПЛ в минулому та цьому сезонах. У нашій країні йде війна, сам факт того, що чемпіонат України відбувається, що ми не втратили футбол як явище, це досягнення клубів та держави.

Але є певні моменти, які не належать до форс-мажорних ситуацій. Представники Минаю, Динамо, судді та делегат домовилися, що гра скасовується, якщо повітряна тривога буде до 14:30, це зафіксовано документально. Рівно о 14:30 наші гравці відправились у душ, адміністратори команди почали відносити речі до автобуса.

Із самого початку ми наголосили, що готові грати в цей день пізніше, але представники Минаю повідомили, що це буде неможливим через відсутність на стадіоні штучного освітлення. Повітряна тривога — це форс-мажор. Відсутність світла на стадіоні — це не форс-мажор. Це непрофесіоналізм та відсутність поваги до інших учасників чемпіонату. Кожна команда має грати на арені, яка має це освітлення.

Ми не могли залишатися ще на один день та грати у понеділок. По-перше, ніяких гарантій повторення ситуації не було, по-друге, у нас у четвер був матч у Києві. Враховуючи складну логістику, це ставило під загрозу увесь розпланований процес підготовки до наступних матчів. Чому ми маємо поступатися своїми інтересами через інфантилізм та відсутність елементарних речей в інфраструктурі команди-суперниці?

Це питання потрібно вирішувати. Цього разу така ситуація відбулася з нами, а наступного разу на нашому місці може бути будь-яка команда УПЛ. І що тепер? Усім нам потрібно кататися до Ужгорода двічі, щоб Минай був задоволений? Ні, цього не буде.

Наскільки мені відомо, УАФ вже відправило офіційний лист на адресу всіх клубів, які грають в Ужгороді та Минаї з вимогою негайно (до 1 лютого 2024 року) розв'язати питання зі штучним освітленням. Але для нас це вже історія минулого, ми повинні дбати про інтереси Динамо.

Наш клуб не став вимагати технічної поразки Миная. Ми не писали листи з вимогами, не збирали доказову базу (а це зробити дуже легко, прецедентів технічних поразок через інфраструктурні проблеми в нашому футболі вистачає), а розраховуємо на те, що Минай учинить по-людськи. Ми витратили багато грошей на логістику, це дорога довжиною у 800+ кілометрів. Ми поважаємо наших гравців та персонал клубу та не будемо відправляти їх до Минаю знову.

Наша позиція дуже проста: це був не форс-мажор, а безвідповідальність місцевого клубу. Ми не хочемо влаштовувати юридичні та регламентні сварки, а чекаємо на нормальну реакцію з боку суперника та його порядність.

Динамо без проблем зіграє цей матч (нам не потрібні кабінетні 3 бали), але Минай має приїхати до Києва та грати на нашому полі. Це буде їхня міра відповідальності за те, що відбулося минулої неділі", — заявив функціонер.

Нагадаємо, що за кілька днів потому київське Динамо здолало харківський Металіст 1925.