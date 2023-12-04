Україна

Поєдинок не відбувся через тривалу повітряну тривогу.

Минай на своєму офіційному сайті повідомив, що отримав лист від української Прем’єр-ліги.

Дирекція УПЛ визнала гру 16-го туру в Минаї не дограною через тривалу повітряну тривогу. Та прийняла рішення перенести зустріч на пізніший термін.

Дата та час проведення матчу будуть визначені Дирекцією УПЛ додатково.

Нагадаємо, що матч Минай – Динамо мав відбутися вчора – 3 грудня. Головний арбітр зустрічі Олександр Шандор забрав команди з поля на 64-й секунді через оголошення повітряної тривоги.

Оскільки вимушена "пауза" через загрозу ракетного обстрілу тривала понад годину, згідно з регламентом, сторони прийняли рішення про перенесення гри на пізніший термін.

Швидше за все, матч УПЛ Минай — Динамо буде дограно навесні 2024 року.