Україна

До вашої уваги пряма трансляція матчу української Прем’єр-ліги між Динамо Київ та Оболонню, який розпочнеться 11 грудня о 15:00.

У матчі 17 туру української Прем'єр-ліги київське Динамо на своєму полі зустрінеться в рамка дербі з Оболонню.

Поєдинок пройде на стадіоні Динамо ім. В. Лобановського. Стартовий свисток пролунає о 15:00 за київським часом.

Головним арбітром матчу буде Віктор Копієвський, а за системою ВАР спостерігатиме Максим Козиряцький.

Онлайн-трансляція:

Після 13 ігор Динамо Київ набрало 25 балів та посідає шостий рядок у турнірній таблиці УПЛ, а в Оболонь — 14 балів і йде дванадцятою, але за 15 матчів.