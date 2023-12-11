Україна
11 грудня 2023, 16:04
Олександрія відсвяткувала 75-річчя розвитку футболу в регіоні розгромом Металіста 1925
У цілком рівній грі вистачило помилки команди Олега Голодюка в другому таймі, аби суперники розправили плечі.
Металіст 1925 — Олександрія, фото УПЛ
11 грудня 2023, 16:04
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Металіст 1925 — Олександрія 0:3
Голи: Скорко, 64, Плакса, 75, 83
Металіст 1925: Сидоренко — Жичиков, Є. Ткачук, Курило, Безуглий — А. Ткачук (Капінус, 78), Габелок, Мартинюк — Арі (Русин, 46), Борячук (Сидоров, 46), Дмитренко (Ременюк, 78).
Олександрія: Шевченко — Скорко, Логінов, Кравченко (Савченко, 57), Копина — Сігеєв (Ващенко, 86), Кулаковський, Плакса — Джевані (Безерра, 57), Кулаков (Андрейчук, 81), Шулянський (Калітвінцев, 85).
Попередження: Габелок, Жичиков — Плакса
На 71-й хвилині був вилучений Максим Жичиков (Металіст 1925) (друге попередження).