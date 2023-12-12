Україна

У клубі попрощалися з 48-річним спеціалістом.

Сергій Лавриненко залишає посаду головного тренера рівненського Вереса, повідомляє офіційний сайт клубу УПЛ.

Відповідне рішення було ухвалено членами наглядової ради Вереса. На чолі рівненського клубу Лавриненко встиг провести всього 18 матчів, у половині з яких команда програла.

Його призначили на посаду у середині червня 2023 року, підписавши контракт, розрахований до липня 2026-го.

Нагадаємо, нещодавно клуб попросив надати стенограму розмови Монзуль та арбітра ВАР з виїзного матчу проти Шахтаря (2:0).