Україна

Рівненська команда незадоволена суддівством у матчі проти Шахтаря.

Верес на своєму офіційному сайті опублікував відкритий лист на адресу Комітету арбітра УАФ.

Нагадаємо, рівненська команда незадоволена суддівськими рішеннями, які були ухвалені в минулому матчі УПЛ проти Шахтаря (0:2), який обслуговувала Катерина Монзуль та арбітр ВАР Віталій Романов.

"Всі постійно говорять про правильний розвиток українського футболу. Однак, все частіше трапляються суперечливі епізоди у матчах за участі українських арбітрів.

Верес — не єдиний клуб, який зіштовхнувся в цьому сезоні (і не тільки в цьому) з неоднозначними рішеннями рефері. І такі рішення можуть виникати і в майбутньому, що можуть нашкодити не тільки Вересу, а й усьому українському футболу.

В матчі 17 туру УПЛ між Шахтарем і Вересом на 50 хвилині гри бригада арбітрів ВАР і рефері матчу Катерина Монзуль колегіально прийняли рішення про призначення пенальті у ворота Вереса, який, як показали безліч повторів епізоду, був призначений невірно.

Тому керівництво Вереса звертається з проханням до Комітету арбітрів УАФ — надати стенограму розмови головної арбітрині матчу і арбітра ВАР, щоб зрозуміти логіку, якою користувалися рефері у даному епізоді", — говориться у листі клубу.

Раніше повідомлялося, що Монзуль та Романов тимчасово відсторонені комітетом УАФ.