Україна

Команда Вернидуба активно готуватиметься до другої частини сезону.

Криворізький Кривбас потужно провів першу частину сезону української Прем’єр-ліги, після чого, на рівні з усіма іншими клубами, пішов у зимову відпустку.

Відпочинок команди Юрія Вернидуба триватиме до 8 січня, після чого команда поїде до іспанського міста Аліканте, де вже запланувала собі близько десяти товариських матчів.

Першими суперниками "червоно-білих" стануть Реал Мурсія, данський Віборг та польський П’яст Глівіце.

Зазначимо, що іспанський колектив наразі йде на 16 місці в Сегунді B (третій дивізіон), данці — восьмі у Вищому дивізіоні, а поляки у "елітному" дивізіоні розташовуються на 12 сходинці.

Нагадаємо, що криворізький Кривбас посідає першу сходинку турнірної таблиці УПЛ з 34 заліковими балами.