Україна

Відбулися чергові тренерські перестановки в українській Прем'єр-лізі.

Полтавська Ворскла оголосила про те, що Віктор Скрипник залишив посаду головного тренера клубу, передає їхній офіційний сайт.

У Ворсклі заявили, що досягли обопільної згоди щодо дострокового припинення чинного контракту 54-річного українського спеціаліста.

Скрипник очолював полтавський клуб із липня 2022 року. Під його керівництвом Ворскла провела 53 матчі, 23 з яких виграла, 11 завершила внічию, а в інших 19 — програла.

У той же час, харківський Металіст 1925 на своєму офіційному сайті оголосив про призначення Скрипника. Контракт із ним розрахований на три роки.

До тренерського штабу 54-річного спеціаліста увійдуть Григорій Ярмаш, Сергій Попов та Артемій Чернишов, з якими він працював у своїх попередніх клубах. Продовжать працювати вже у його штабі Максим Цвіренко, Сергій Вольваков та Андрій Шабалін. Олег Голодюк також залишився працювати у структурі клубу.