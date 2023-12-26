Україна

Відразу десять представників УПЛ потрапили до цікавого рейтингу від спортивних дослідників.

Міжнародний центр спортивних досліджень CIES опублікував список із 270 найдосвідченіших молодих гравців світу.

Список було розділено на дев'ять позицій по 30 футболістів. До нього увійшли гравці, які народилися у 2003 році чи пізніше – саме вони є лідерами за кількістю проведених матчів на дорослому рівні.

До рейтингу потрапили десять представників української Прем'єр-ліги, серед яких три воротарі і три ліві захисники, а також два центрбеки. Також знайшлося місце для одного атакуючого півзахисника та вінгера.

Серед воротарів виділили Павла Ісенка з Ворскли, Олександра Сапутіна із Зорі та Дмитра Ледвія з Руху.

Серед центральних захисників – Богдана Слюбика з Руху та Максима Дячука з київського Динамо.

Серед лівих захисників Віталія Романа з Руху, Артема Смолякова з Полісся та Андрія Булезу з Миная.

У категорії правих захисників представників УПЛ немає, а найдосвідченішим із молодих є 20-річний іспанець із Жирони Арнау Мартінес.

Серед опорників найкращим є 19-річний іспанець Гаві із Барселони.

В атакуючих півзахисниках виділили Марка Сапугу із львівського Руху.

Серед лівих вінгерів побачили Назарія Волошина із київського Динамо.

У правих вінгерах найкращим є 20-річний нідерландець Хаві Сімонс із Лейпцигу, контракт якого належить ПСЖ.

Серед нападників у топі 20-річний данець Расмус Гойлунд із Манчестер Юнайтед.

Раніше повідомлялося, що Ісенко потрапив до символічної збірної гравців 2003 року народження за версією CIES.