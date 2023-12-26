Відразу десять представників УПЛ потрапили до цікавого рейтингу від спортивних дослідників.
Назар Волошин, ФК Динамо Київ
26 грудня 2023, 09:50
Міжнародний центр спортивних досліджень CIES опублікував список із 270 найдосвідченіших молодих гравців світу.
Список було розділено на дев'ять позицій по 30 футболістів. До нього увійшли гравці, які народилися у 2003 році чи пізніше – саме вони є лідерами за кількістю проведених матчів на дорослому рівні.
До рейтингу потрапили десять представників української Прем'єр-ліги, серед яких три воротарі і три ліві захисники, а також два центрбеки. Також знайшлося місце для одного атакуючого півзахисника та вінгера.
Серед воротарів виділили Павла Ісенка з Ворскли, Олександра Сапутіна із Зорі та Дмитра Ледвія з Руху.
Серед центральних захисників – Богдана Слюбика з Руху та Максима Дячука з київського Динамо.
Серед лівих захисників Віталія Романа з Руху, Артема Смолякова з Полісся та Андрія Булезу з Миная.
У категорії правих захисників представників УПЛ немає, а найдосвідченішим із молодих є 20-річний іспанець із Жирони Арнау Мартінес.
Серед опорників найкращим є 19-річний іспанець Гаві із Барселони.
В атакуючих півзахисниках виділили Марка Сапугу із львівського Руху.
Серед лівих вінгерів побачили Назарія Волошина із київського Динамо.
У правих вінгерах найкращим є 20-річний нідерландець Хаві Сімонс із Лейпцигу, контракт якого належить ПСЖ.
Серед нападників у топі 20-річний данець Расмус Гойлунд із Манчестер Юнайтед.
Раніше повідомлялося, що Ісенко потрапив до символічної збірної гравців 2003 року народження за версією CIES.