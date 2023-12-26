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Football.ua визначає українського гравця року за власною версією.

Football.ua проводить передноворічний конкурс, метою якого є визначення найкращого українського гравця і тренера в 2023 році. Схема буде подібною, до конкурсу "Народний Золотий м’яч", який ми проводили в жовтні. Ми обрали 30 найкращих, за думкою редакції, українських футболістів 2023 року. 30 номінантів за алфавітом поділені на 3 групи. Голосування в кожній групі проходитиме рівно добу, згідно з календарем.

Гравці, що зайняли перші три місця з кожної групи виходять в півфінал. Натомість три перші місця в півфінальному голосуванні виходять в фінал, де і визначиться переможець.

Український гравець року. Частина 1. Від Безуса до Караваєва

Фінальне голосування триватиме три доби і в останній день року, Football.ua оголосить переможця. Між півфіналом і фіналом робимо голосування "Український тренер року" – це буде єдине голосування, якому візьмуть участь 10 номінантів і перемагає той, що займає перше місце.

Календар голосувань

25 грудня, 13:00 – 26 грудня, 13:00 – група І

26 грудня, 13:00 – 27 грудня, 13:00 – група ІІ

27 грудня, 13:00 – 28 грудня, 13:00 – група ІІІ

28 грудня, 13:00 – 29 грудня, 13:00 – півфінал

29 грудня, 13:00 – 30 грудня, 13:00 – український тренер року

30 грудня, 13:00 – 31 грудня, 13:00 — фінал

ГРУПА ІІ

Михайло Мудрик

Вік: 22

Клуб: Челсі

Досягнення в 2023 році: мінімальний, але прогрес

На жаль, на превеликий жаль справи у Мудрика в Челсі йдуть поки що не найкращим чином. Але й треба зазначити, що й самі "сині" знаходяться не в найкращій формі, хоча коли йдеться мова про нинішній Челсі, не до кінця зрозуміло, це "процес перебудови" чи реальний рівень клубу.

У першій половині року Мудрику і особливо не було чим похвалитися, окрім дебютного поєдинку проти Ліверпуля, коли Джеймсу Мілнеру на фланзі дісталося від українця.

На молодіжному Євро-2023 Михайло провів дві зустрічі, в яких записав на свій рахунок три асисти. Особливо добре справи пішли в нього у грі проти Франції, коли дублем відзначився Судаков із передач Мудрика.

Мудрику складно, проте хоч і невеликий, але прогрес є. Наприклад, він вивів Челсі до півфіналу Кубка англійської ліги, скориставшись помилкою Тріпп'єра у поєдинку з Ньюкаслом. Також він почав забивати в АПЛ. І хоч поки що лише два голи і два асисти, ми всі віримо, що це лише повільний початок і Михайло проявить себе ще.

Олег Кожушко

Вік: 25

Клуб: Олександрія/Кривбас

Досягнення в 2023 році: лідер бомбардирської гонки УПЛ-2023/24

Коли йдеться мова про українських футболістів, які виступають в УПЛ не за Шахтар та Динамо, то дуже складно когось виділити. Сезон-2023/24 в українській Прем'єр-лізі підніс кілька сюрпризів. Зокрема, дивує позиція Кривбаса у турнірній таблиці, виступи Полісся, а також те, що Дніпро-1 перебуває у чемпіонських перегонах, незважаючи на жахливий старт сезону.

І коли є свого роду сенсації, тоді й простіше виділити інших футболістів, окрім представників Шахтаря та Динамо.

Одним із таких є Олег Кожушко. Нарівні з Владиславом Ванатом він є лідером бомбардирських перегонів. І з огляду на позицію Кривбаса (перше місце на кінець року) не відзначити його було б помилкою.

Владислав Кочергін

Вік: 27

Клуб: Ракув

Досягнення в 2023 році: чемпіон Польщі-2022/23

Один із наших численних гравців, хто грає закордоном. І досить непогано. Так, чемпіонат Польщі не зрівняється з АПЛ чи Ла Лігою, але що є, то є.

Тільки цього сезону уродженець Одеси відіграв 17 матчів в Екстракласі, забивши при цьому три голи і зробивши два асисти. В активі Владислава також вісім поєдинків у кваліфікації Ліги чемпіонів, де він має два голи.

Оскільки Ракув за підсумком опинився в Лізі Європи, Кочергін там грав у кожному матчі, і за шість ігор відзначився одним асистом.

Можливо, не найзапам'ятливіші виступи, але для нашого списку з 30 номінантів знайдеться місце.

Сергій Кривцов

Вік: 32

Клуб: Інтер Маямі

Досягнення в 2023 році: володар Кубка Ліг Північної Америки

Як тут не пожартувати українському вболівальнику, що головне досягнення Сергія Кривцова – грати в одній команді з Ліонелем Мессі? І цілком можливо, що граючи в команді Кривцова аргентинцю вдалося виграти черговий Золотий м'яч?

Але відкинемо всі ці несерйозні міркування. Із 34 можливих ігор, Кривцов відіграв 26 поєдинків у МЛС (1 гол та 5 жовтих карток). Також він провів чотири гри у Кубку США та 7 зустрічей у Кубку ліги.

Разом: 37 матчів у США, де футбол розвивається, не стоїть на місці. Кривцов часто виходить на поле та допомагає Мессі вести Інтер Маямі до перемог!

Дмитро Криськів

Вік: 23

Клуб: Шахтар

Досягнення в 2023 році: чемпіон України-2022/23

Загалом Криськів може записати собі 2023 рік в актив. Він став чемпіоном у складі Шахтаря, відіграв п'ять матчів у Лізі чемпіонів, а у другій половині цього року виходив на поле у кожному поєдинку "гірників" в УПЛ. У п'ятнадцяти іграх він забив три голи та віддав п'ять результативних передач.

Цілком імовірно, що скоро Криськів отримає запрошення до збірної України та дебютує за неї. Але все це розмови на потім.

До речі, згідно з авторитетним порталом Transfermarkt, за 2023 рік ціна Дмитра зросла з 1,5 до 4 млн євро.

Микола Матвієнко

Вік: 27

Клуб: Шахтар

Досягнення в 2023 році: чемпіон України-2022/23

Матвієнко взимку міг поповнити склад Брайтона і, за чутками, навіть погодив особистий контракт із командою Роберто Де Дзербі на п'ять років. Однак у результаті перехід не відбувся. Ймовірно, клуби могли б дійти згоди, проте Шахтар вже продав Михайла Мудрика в Челсі, тож дозволити собі ще одну втрату не міг. Брайтон проявляв інтерес і влітку, але, судячи з усього, інтерес до 27-річного футболіста не був вже конкретним.

У другій половині року Матвієнко продовжив виступати у стартовому складі як "гірників", так і збірної України. Можна згадати його гол у ворота Антверпена, який приніс Шахтарю три очки у груповому етапі Ліги чемпіонів.

Також захисник за 11 матчів УПЛ-2023/24 забив 3 голи, що є досить солідним як для гравця його амплуа.

Віталій Миколенко

Вік: 24

Клуб: Евертон

Досягнення в 2023 році: закріпився у основі Евертона

Евертон насилу зберіг прописку в АПЛ у сезоні-2022/23, а потім у новому сезоні Віталій Миколенко випав зі стартового складу. В українських вболівальників вже виникали підозри, що, можливо, наш гравець уже награвся в Англії, але не тут-то було!

Невдалі виступи флангових захисників Евертона, і українець практично одразу скористався своїм шансом та закріпився у стартовому складі. Але і це буде м'яко сказано. Можна сказати, що Віталій став одним із лідерів Евертона!

Можна згадати його два голи у двох матчах поспіль, вдалий виступ проти Челсі та інші зустрічі, де він проявив свої вміння на найвищому рівні. Залишається лише сподіватися, що Миколенко збереже поточну форму і на 2024 рік.

Згідно з порталом Transfermarkt, ціна Миколенка за 2023 рік зросла на шість мільйонів євро — до 28.

Єгор Назарина

Вік: 26

Клуб: Шахтар

Досягнення в 2023 році: чемпіон України-2022/23

Єгор Назарина може занести собі в актив 2023 рік: він став чемпіоном України у складі Шахтаря, відіграв чотири гри в Лізі чемпіонів і відзначився одним асистом, дебютував у складі збірної України у грі проти Англії (щоправда, провів лічені секунди на полі).

Хоч і незначно, але є навіть прогрес у ціні за порталом Transfermarkt: вона зросла на 300 тисяч євро (до 1,5 млн).

Назарина — непоганий гравець для обойми Шахтаря, а також може отримати більше шансів надалі як у складі "гірників", так і у "синьо-жовтих".

Олександр Піхальонок

Вік: 26

Клуб: Дніпро-1

Досягнення в 2023 році: срібний призер УПЛ-2022/23

Піхальонок — незамінний гравець для Дніпра-1. Особливо після відходу з команди Артема Довбика. І Дніпро-1 мав реальні шанси на те, щоб виграти українську Прем'єр-ігу, проте кінцівка сезону-2022/23 була не найкращою, внаслідок чого клуб задовольнявся лише другим місцем, що теж непогано.

Можливо, Піхальонок заслужив більше можливостей проявити себе в національній команді, проте в 2023 році він провів лише 13 хвилин в офіційних іграх за "синьо-жовтих".

На жаль, Дніпро-1 вибув з єврокубків, провалив старт сезону-2023/24, але навряд чи в цьому можна звинувачувати Олександра, у якого 17 проведених ігор, 3 голи та 4 асисти. Насправді його внесок у гру Дніпра-1 значно вагоміший.

За версією порталу Transfermarkt, Олександр у 2023 році подорожчав з трьох мільйонів євро до п'яти.

Юхим Конопля

Вік: 24

Клуб: Шахтар

Досягнення в 2023 році: чемпіон України-2022/23

Ймовірно, Конопля проводить на полі не стільки ігрового часу, скільки йому хотілося б у Шахтарі, але в сумі у другій половині року він провів 14 поєдинків (845 хвилин) за "гірників", у яких відзначився однією результативною передачею.

А ось у збірній України він закріпився у стартовому складі. Він грав проти Північної Македонії та навіть забив гол, зробив результативну передачу у грі зі збірною Англії, вийшов у стартовому складі на ключовий поєдинок для "синьо-жовтих" проти Італії (0:0). І хоч мав проблеми на фланзі з опонентами, Італія не забила у ворота Анатолія Трубіна.

Загалом, 2023 рік Конопля може занести в собі актив, а ми його до списку номінантів із 30 футболістів.