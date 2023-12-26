Україна

Нідерландський фахівець — про нову команду під його керівництвом.

Головний тренер Шахтаря Маріно Пушич висловився про паузу в чемпіонаті України, спаринги та трансфери.

Про паузу в чемпіонаті України

"Це специфічна і незвична ситуація, але я здатний адаптуватися, швидко пристосовуюсь до обставин і завжди думаю про те, що за таких умов, у такій ситуації ми можемо зробити, щоб якнайкраще підготувати нашу команду.

Я аналізував це з багатьма членами тренерського штабу, і ми створили план підготовки на цей місяць в Антальї. Програма готова, ми старанно працюватимемо за нею, щоб бути готовими до першого матчу.

Дуже незвично, бо інші команди вже гратимуть у цей час: Марсель проведе кілька офіційних поєдинків, до того як зустрінеться з нами, а в нас будуть лише товариські матчі – це велика різниця. Але маємо те, що маємо.

Намагатимемося максимально підготуватися до цієї гри, враховуючи її складність, і налаштуватися на цей рівень у товариських матчах, які зіграємо під час періоду підготовки.

Це непросто, та ми докладатимемо всіх зусиль на тренуваннях й у іграх, аби бути готовими, що, маю зауважити, не є перевагою, бо команди вже грають офіційні матчі, відчувають цей високий змагальний рівень. Для нас ситуація інакша – намагатимемося впоратися за допомогою програми тренувань".

Про спаринги

"Я завжди хочу грати проти найсильніших суперників під час підготовки. Чому? Тому що є великий опір, і через це ти мусиш грати на межі можливостей. Результат не настільки важливий, адже вся справа у складності поєдинків і в тому, щоб бути готовим до офіційних матчів.

Я хотів би грати проти найсильніших, та це не так легко під час зимової перерви, бо ми перебуватимемо в Туреччині, і знайти таких опонентів непросто, через те що більшість чемпіонатів уже відновляться.

Сподіваюся, вдасться відшукати сильні команди в Туреччині, щоб мати хорошу практику. Звісно, це мінус для нас, але повторюся: ми докладемо максимальних зусиль, щоб досягти цього рівня, пройти якомога далі, хоча це нелегко.

Так, важко знайти топові команди та грати з ними для практики, але я цього хотів би, тому що після п’яти-шести матчів з такими опонентами ти ментально, фізично й тактично краще готовий до наступної гри з таким суперником, як Марсель, клубом з неймовірною історією, великим бюджетом і рештою чеснот.

Але такі обставини. Ми працюємо над цим і побачимо, чи зможемо знайти суперників протягом найближчих двох тижнів".

Про трансфери

"Як ішлося, коли я прибув до клубу: ми будуємо новий Шахтар. Тому потрібен час. Ми для цього докладаємо багато зусиль. Як і кожна команда, кожен клуб, ми хочемо якомога краще розвиватися, щоб досягти високого рівня.

Іноді для цього потрібна свіжа кров, певні характеристики, додаткові якості. Якщо ми зробимо якісь кроки на трансферному ринку, то це тому, що хочемо мати особливі якості додатково до тих, що вже маємо. Це дуже важливо. Є кілька тижнів, ми над цим працюємо.

Сподіваюся, вдасться зробити так, щоб наша команда стала іще сильнішою. Ще не знаю деталей, та маю надію, що ми зробимо наступний крок для нашого розвитку – завдяки не тільки поточній праці, а й трансферам.

Підкреслю, що для нас це нелегко через ситуацію в країні, її нинішнє сприйняття людьми, тож клубові важко як знайти гравців, так і заохотити на переїзд. Сподіваюся, ми зробимо наступний крок, щоб привернути футболістів, які спостерігали за нами в Лізі чемпіонів, які бачили, як ми граємо, що ми зможемо досягти успіху.

Можливо, це відіграло б значну роль у тому, щоб футболісти погодилися приєднатися до Шахтаря. Повторюся, клубу та нам нелегко, але ми робимо все можливе, щоб зробити нашу команду сильнішою", - сказав наставник Шахтаря в інтерв'ю офіційному сайту.

Нагадаємо, Пушич очолив Шахтар у жовтні 2023 року, після чого вивів "гірників" у плей-оф Ліги Європи. В УПЛ "гірники" посідають четверте місце.