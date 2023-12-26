Україна

За підсумками спливаючого року трансферний баланс "гірників" зафіксував прибуток у 98 мільйонів євро.

Міжнародний центр спортивних досліджень CIES продовжує підбивати підсумки спливаючого 2023 року, провівши окреме дослідження щодо трансферних витрат у футбольних лігах світу та клубах.

Так, донецький Шахтар замкнув п'ятірку найкращих команд світу за позитивним трансферним балансом, зафіксувавши загальний прибуток у 98 мільйонів євро.

Стільки ж у нідерландського ПСВ, а більші показники лише у французького Ренна (+103 млн), португальської Бенфіки (+114 млн) та іспанського Вільярреала (+129 млн).

За інформацією джерела, Шахтар інвестував у 2023 році в підписання нових гравців 15 мільйонів євро, тоді як прибуток з продажу футболістів склав 113 мільйонів, що стало можливим завдяки рекордному трансферу українського футболу до Челсі в особі Михайла Мудрика.

Зазначимо, що позитивний трансферний баланс Шахтаря за підсумками 2023 року також дозволив опинитися серед кращих чемпіонатів у світі за цим показником й українській Прем'єр-лізі, яка опинилася на дев'ятому місці (+144 млн євро).

Клуби УПЛ загалом інвестували в нових гравців 19 мільйонів євро, а заробили на продажах 163 мільйони. Найкращий ж трансферний баланс зафіксовано серед клубів англійського Чемпіоншипу (+348 млн євро).

Нагадаємо, раніше CIES опублікував список з десяти найкращих лівих захисників світу у 2023 році, до якого потрапив українець Олександр Зінченко.