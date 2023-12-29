Україна

Гравчиня опинилася у центрі скандалу.

Футболістка Дар'я Кравець, яке провела за збірну України 60 матчів, намагалася в'їхати у росію.

Пропагандистський російський канал "россия 1" випустив сюжет, в якому можна побачити 29-річну гравчиню. Проте, коли саме сталася спроба в'їзду наразі невідомо.

Росіяни зробили великий репортаж про те, як вони перевіряють українців, які їдуть зараз до них. Тут і діюча футболістка збірної України Дар'я Кравець, але саме цікаве що росіяни мають повний доступ до видаленої переписки з Телеграм. pic.twitter.com/7cWyrsZWBP — 🇺🇦 ЄвроМайдан 🇪🇺 (@EuroMaydan) December 29, 2023

У телефоні Дар'ї виявили повідомлення про те, що зароблені у рф гроші вона збирається відправляти на потреби ЗСУ. Пропагандисти також звернули увагу на те, що стосовно них футболістка використовувала слово "орки".

Зазначимо, що протягом 60 матчів за національну збірну України уродженка Донецька відзначилася вісьмома голами. Останнім її клубом був італійський Комо.