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Керманич збірної України привітав із новим 2024 роком.

Головний тренер національної збірної України Сергій Ребров висловився про початок нового 2024 року, торкнувшись теми російського тероризму проти українського народу.

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"Вітаю усіх з новим роком! Хоч сьогодні святковий день, на жаль, він дуже сильно захмарений подіями року.



Як і у цей час торік, неможливо повністю зосередитися на святкуванні, тому що у нашій країні кожен день гинуть люди — від наших воїнів на передові, до простих цивільних людей у своїх домівках — безпосередньо через дії росії. Масові обстріли по всій Україні лише два дні тому, які призвели до подальшої гибелі багатьох невинних людей, надалі нагадують про це.



Як завжди, висловлюю мою подяку ЗСУ, волонтерам та усім людям які допомагають зберігати суверенітет країни та безпеку якомога більше людей. Продовжуємо підтримувати та вірити в них та сподіватися на найкраще. Слава Україні! Слава ЗСУ!" — написав Сергій Ребров у своєму Instagram.