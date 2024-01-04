Україна

Угода знаходиться на завершальному етапі між усіма сторонами.

Лівий вінгер Палмейрас Кевін наближається до свого переїзду в українську Прем'єр-лігу, оскільки донецький Шахтар близький до досягнення повної згоди щодо його трансферу. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, "гірники" перебувають на фінішній прямій, щоб оформити перехід 21-річного бразильця.

Зазначається, що угода знаходиться на завершальному етапі щодо усіх сторін, які беруть участь у переговорах.

Нагадаємо, що Палмейрас хотів заробити на продажі Кевіна 15 мільйонів євро, тоді як пропозиція Шахтаря у розмірі 10 млн євро плюс 4 млн євро бонусами була раніше відхилена.

За першу команду Палмейрас на рахунку Кевіна є 11 поєдинків, в яких він відзначився одним голом. Також бразильський вінгер зіграв 42 матчі у молодіжній команді, забивши 15 м'ячів та 6 асистів.