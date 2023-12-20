Україна

"Гірники" не залишають спроб підписати бразильського футболіста.

Шахтар продовжує боротьбу за підписання вінгера Палмейраса Кевіна. Про це повідомляє Portal do Palmeirense.

За інформацією джерела, керівництво бразильського клубу відхилило пропозицію "гірників", яка вміщала 10 мільйонів євро та 4 млн євро у якості бонусів.

Проте угода ще може бути узгоджена, оскільки бразильці наполягають на сумі 15 млн євро.

В останні дні Палмейрас викупив ще 20% прав на гравця за 800 тисяч євро, і тепер клуб володіє 70%.

Минулого сезону Кевін провів дев'ять матчів за основну команду, в яких результативними діями не відзначався. Також на його рахунку 20 матчів у молодіжній команді, 11 забитих м'ячів та п'ять асистів.