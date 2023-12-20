"Гірники" не залишають спроб підписати бразильського футболіста.
Кевін, Getty Images
20 грудня 2023, 22:55
Шахтар продовжує боротьбу за підписання вінгера Палмейраса Кевіна. Про це повідомляє Portal do Palmeirense.
За інформацією джерела, керівництво бразильського клубу відхилило пропозицію "гірників", яка вміщала 10 мільйонів євро та 4 млн євро у якості бонусів.
Проте угода ще може бути узгоджена, оскільки бразильці наполягають на сумі 15 млн євро.
В останні дні Палмейрас викупив ще 20% прав на гравця за 800 тисяч євро, і тепер клуб володіє 70%.
Минулого сезону Кевін провів дев'ять матчів за основну команду, в яких результативними діями не відзначався. Також на його рахунку 20 матчів у молодіжній команді, 11 забитих м'ячів та п'ять асистів.