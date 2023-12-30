Україна

Провали, які хочеться залишити у 2023-му році.

Динамівці цього сезону розчаровували багато, але навіть у цьому рейтингу вони не лідери / Фото: ФК Динамо

Динамівці цього сезону розчаровували багато, але навіть у цьому рейтингу вони не лідери / Фото: ФК Динамо

Слідом за футбольними відкриттями під кінець 2023-го ми вирішили підготувати текст про особистості українського футболу, які в першій частині цього сезону найбільше розчарували. Важливо: оцінювався саме регрес до екватора сезону, тому, наприклад, Ротаня тут не буде. Згадані у матеріалі персонажі перед початком сезону давали велику надію – і, на жаль, не виправдали.

Суперсаб із Руху, оболонський Варді, черговий топ-воротар із Полтави:

головні відкриття сезону УПЛ

Володимир Салюк

Клуб: Чорноморець

Спеціалізація: центральний захисник

Прийнято вважати, що в УПЛ не так багато гучних імен, як 10 рокiв тому; що тих Дніпра та Металіста, які були раніше, вже немає. Але такі клуби, як Чорноморець, демонструють обернену проблему: коли у клубу справжня армія вболівальників, коли йому приділяється підвищена увага, будь-який успішний відрізок дуже переоцінюється.

Салюк класно провів першу частину року, коли завоював місце в основному складі, постійно грав по 90 хвилин, а команда видала непоганий відрізок та вийшла із зони вильоту. Дуже молодий вік (тоді йому було лише двадцять років) моментально закинув Салюка в шорт-листи топ-клубів, і навколо нього все літо йшли пересуди.

Наразі, ймовірно, Чорноморець шкодує, що не продав гравця хоч за скількись, бо навіть нинішньому Динамо, з його катастрофічним центром оборони, такий захисник не потрібен. Салюк і позиційно помилявся, і програвав боротьбу, і просто на рівному місці дарував голи – так, що навіть безмежному терпінню Григорчука настав кінець, і він посадив Володимира в запас. І, як не дивно, команда, якій із Салюком закидали як мінімум два у кожному з чотирьох попередніх матчів, одразу здобула суху перемогу над Колосом.

За великим рахунком, кейс Салюка – єдине, у чому футбольна Одеса можна нагадувати футбольний Манчестер чи Севілью, Неаполь чи Париж. Мікровідрізок перспективного гравця відразу збуджує величезне ком'юніті; воно видає бажане за дійсне, домальовуючи у свідомості ідеальну картину; потім інсайдери, які обслуговують це ком'юніті, говорять про інтерес грандів; і, знаючи рівень селекції в тому ж Динамо, це запросто може працювати як пророцтво, що самоздійснюється... Ну а на виході часто виходить пшик.

Ніхто не ховає кар'єру Володимира, дуже багато центрбеків до 21 року ще й не дебютували у вищій лізі – але поки що будь-які розмови про топ-кар'єру, топ-клуби, збірну України просто передчасні.

Патрік Ван Леувен

Клуб: Шахтар

Спеціалізація: тренер

Робота Ван Леувена в Зорі була настільки ідеальною, що навіть відчувався якийсь каверз. Ну, не може бути все настільки добре: щоб тренер і молодь так розкривав, і “старих” гравців на новий рівень виводив, і весь підбір гравців, який є під його керівництвом, зміг задіяти в кістяк, що грає дуже класно.

Виявилося, що всі “каверзи” замість Зорі на себе забрав Шахтар. Луганчанам, зрозуміло, це щастя не дало, але про це нижче. Патрік – хороший тренер, щоб поставити просту модель гри, зі швидким виходом в атаку, але в ситуації, коли потрібно було ставити домінуючий футбол, вiн виявився елементарно шкідливим для клубу.

Це звучить брутально, але це так: Шахтарю виявилося комфортніше діяти навіть без тренера, у період роботи після звiльнення ван Леувена і до призначення Пушича, ніж із цією “підковою”, без жодного гравця у центрі поля. Судаков не просто так говорив, що за 15 хвилин із новим тренером команда зрозуміла більше, ніж за три місяці зі старим: голландський тренер працював так, що заважав розкритися і Судакову зокрема, і команді загалом.

Цікаво, що далі, оскільки ніякий провал у Шахтарі не скасовує феноменальної, ідеальної роботи ван Леувена у Зорі. Було б чудово побачити його в якомусь контратакуючому клубі а-ля Фулхем , але тут є одне “але”. На досягнення в чемпіонаті України всім у великій Європі просто начхати – тож доведеться Патріку, мабуть, і далі ходити навколо і біля українських грандів та напівграндів.

Василь Кравець

Клуб: Дніпро-1

Спеціалізація: центральний/крайній захисник

А чи пам'ятаєте ті чудові часи, коли будь-який запасний гравець аутсайдера топ-ліги сприймався в Україні як месія? Коли сайти були змушені під мікроскопом розбирати результати та гру Дармштадта, бо це був реально один із небагатьох клубів вищої ліги, в яких грали українці? Коли таке згадуєш, мимоволі дивуєшся з того, якого величезного прогресу досягли наші за кордоном: настільки, що сам факт виграшу конкуренції Ярмолюком у Брентфорді не гарантує йому виклику до збірної.

Кравець – приклад того, як збудувати кар'єру в УПЛ виключно на цьому гордому статусі “легіонер”. Виїжджав з України він у другий іспанський дивізіон, і близько не домігшись якогось статусу на батьківщині (напівосновний гравець Карпат, які тоді були аутсайдером вищої ліги). Там Василь деякий час провів у вищій лізі, але програв конкуренцію в аутсайдері Леганесі – й надалі переміщався між Сегундою та Екстраклясою.

Коли прогримів грім, і з УПЛ виїхало 90% легіонерів, Кравець знадобився – але класу це йому не додало. Іронічно, що з Ворскли в Дніпро-1 Василь переходив теж аж ніяк не після чудового сезону (Ворсклі забивали всі, кому не ліньки), але у складі віце-чемпіона він зовсім здав. Вже визначення спеціалізації дуже вимушене: до цього року Кравець жодного разу не виходив у центрі оборони, а 2023-го зіграв там аж 20 матчів.

Козирем Кравця були швидкісні рейди флангом, але зараз у це складно навіть повірити. Василь чисто зовні виглядає гравцем не у формі: надто важкий, із зайвою вагою. Скрипник, Кучер і Максимов намагалися його використати в центрі оборони, але в цьому амплуа Кравець просто дуже слабкий – і незабаром захисник сів у запас. Сумно, що кар'єра футболіста зайшла в такий глухий кут всього в 26 років.

Микола Шапаренко

Клуб: Динамо

Спеціалізація: плеймейкер

Поки Миколенко претендує на звання найкращого лефт-бека АПЛ, Циганков розриває Прімеру, а Забарний може у 21 рік перейти до європейського топ-клубу, головному таланту цілого покоління Динамо залишається лише похмуро боротися за місце в основі Динамо.

Проблема Шапаренка в тому, що він виявився зайвим навіть у рамках свого клубу, не кажучи про збірну та лігу. “Зайва людина” — це цілий образ у літературі: коли герой відчуває, що він не потрібен суспільству, не підходить відповідному стану речей. І ось зараз дуже схоже, що Микола став не потрібен Динамо.

Шапаренко – обдарований, тонкий гравець, який присутністю на полі може дати виняткові переваги. Але його треба вбудовувати в строго певну схему, за ним потрібно чистити в обороні – і, як ми бачимо, він ще й травматичний. І якщо за Луческу ще можна було сподіватися, що він реанімує плеймейкера, то все, що показало Динамо за Шовковського, скасовує саму позицію Шапаренка.

Динамо не соромиться грати від суперника, без проблем віддає йому м'яча. Шовковський як асистент тренера втомився стежити за муками Динамо проти автобусів, явно спростив гру – і клуб став діяти ефективніше. Андрієвський не має і 1% генія Шапаренка , але він універсальніший, більше встигає, може виявитися потрібнішим у такому, простому футболі. І найбільші генії – Пірло, Баджо, Мата – виявлялися не потрібними у певних схемах...

...Але їм усім принаймні було, куди йти. У випадку ж із Шапаренком великий знак питання, хто його візьме, з такою травматичністю та просто втраченим роком. Може, Жирона? Навряд, звичайно. Може, і Шовковський за збори зможе знайти місце для плеймейкера – але поки що все виглядає так, що Шапаренко , як Мілевський та Алієв, вчасно не поїхав і тепер може лише шкодувати про втрачені (чи клубом – чи не так важливо) можливості.

Зоря у повному складі

Але, чесно, писати в головний провал динамівців – це можливо лише від небажання довго думати. Так буває в інтелектуальних іграх: коли одна відповідь абияк підходить, і різниця між середнім і сильним гравцем у тому і полягає, щоб подумати ще, відкинути ту, яка напрошується, і дійти до правильної.

Ну, як особливо регресували за ці півроку умовні Попов, Бущан чи, тим більше, Ванат? Настав час визнавати, що якість динамівської молодіжки (тої, яка залишилася, а не поїхала розривати АПЛ і Прімеру) ми просто переоцінили; що краще вони просто не можуть. А ось Зоря пройшла шляхом від hero to zero за якісь рекордні терміни.

Ще навесні луганці виглядали еталоном розвитку команди в цей непростий час. Команда, яка так класно обмежує перспективну молодь та перезапускає кар'єри недооцінених футболістів; команда, яка грає у яскравий атакуючий футбол; команда, яка вважає кожну копійку, але вважає так, що може собі дещо дозволити: Герреро підписував повноцінний контракт як повноцінна зірка. Все це, починаючи з літа, навіть не покотилося під укіс, а полетіло в прірву.

Про ван Леувена вже сказано вище, але цю проблему клуб замінити так і не зміг. Лалатович приїхав, поїхав – і, таке відчуття, навіть не зрозумів, куди потрапив. Відставка його навряд чи засмутила: вона стала 19-ю за якихось дванадцять років роботи, і тренер уже знайшов роботу у Спартаку із Суботиці (позбавив роботи росіянина – вже добре). Ненад виправдав очікування як від дуже емоційного фахівця, який може “накачати” команду, але для боротьби за високі місця йому потрібно було щось більше.

Але й наступні тренери Зорі не показали нічого, закинувши команду від боротьби за чемпіонство у боротьбу за виживання. І це вже привід дивитись на кадри.

Вкотре замінити півкоманди втрат безболісно не вдалося. Турбаєвський – воротар для молодіжного футболу, а не баталій проти Маккабі. Боль – зважаючи на все, центральний захисник для нього ж, але він майже й не грав. А грали ті, хто відкинув оборону луганчан із рівня однієї з найкращих команд ліги до рівня однієї з найгірших. Сильно здали й ті, хто залишився в команді: Герреро чисто за поведінкою на полі виглядає зіркою у найгіршому значенні цього слова – зіркою, яка робить ласку самим фактом виходу на поле.

Взагалі, коли намагаєшся вникнути у проблеми луганського колективу, складно позбутися супербанального висновку: за своїм рівнем Зоря-команда наздогнала Зорю-клуб. У Зорі настільки обмежений ресурс, що вона фотографа на всі свої матчі направити не може, а ми говоримо про конкуренцію із Кривбасом, Поліссям, Рухом. Імереков після чудового сезону поїхав до скромного Атромітосу – і тоді це здавалося дивним рішенням: попереду ж груповий раунд, як мінімум, Ліги конференцій!

Зараз зрозуміло, що рішення Імерекова було соломоновим, але суть у тому, що чисто за умовами, які гравець отримує у Зорі, і умовний другий дивізіон Польщі може здатися більш комфортним варіантом. Клуб живе сьогоднішнім днем, з урахуванням ситуації на фронті розраховувати на повернення до Луганська все складніше – і диво, що клуб проіснував десятиліття в єврокубковій зоні, а не пішов дорогою донецького Олімпіка кілька років тому.

Ще ніколи після аврального від'їзду з Луганська Зоря не була настільки безпросвітною.