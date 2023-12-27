Україна

Володимир Генінсон пояснив причини, через які він залишив посаду в клубі.

Колишній віце-президент Чорноморця Володимир Генінсон прокоментував рішення залишити одеський клуб наприкінці 2023 року.

"Рішення було прийнято кілька тижнів тому. Це моє внутрішнє рішення. Усе дуже просто: у мене є своє бачення щодо розвитку не тільки клубу, а й щодо розвитку футболу. Я бачу, що це має бути фундаментальний проєкт, на роки. Тобто, не зараз тут узяти якнайшвидше Кубок або взяти чемпіонство.

Усе потрібно починати з низів, із дитячо-юнацького футболу, для цього будувати академію. Після цього вже накачувати основну команду юнаками, які виросли в одеському регіоні, тобто своїми молодими талантами, які після цього будуть сяяти і прославляти нашу збірну України.

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Ми почали вже цей шлях. Він пробивався дуже важко, як ви знаєте. Була перезапущена академія, після чого вона була закрита і зараз перезапущена заново. Таланти є, Одеса завжди славилася талантами.

Тож це моє внутрішнє рішення. Покинув клуб зі своєї волі, покинув його, тому що хочу далі прогресувати, розвиватися і розвивати український футбол", — сказав Генінсон в інтерв'ю клубній прес-службі.

Після 16 ігор Чорноморець набрав 22 очки та посідає восьме місце у турнірній таблиці УПЛ.