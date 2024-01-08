Київська команда незабаром розпочне підготовку до другої половини сезону.
Гравці Динамо, ФК Динамо Київ
08 січня 2024, 17:44
Вже скоро київське Динамо повернеться з відпустки та розпочне підготовку до другої половини сезону. Про це повідомляє прес-служба клубу.
Спершу "біло-сині" тренуватимуться на клубній базі, після чого вирушать на навчально-тренувальний збір до Туреччини.
Наразі кияни домовились про проведення восьми контрольних матчів, перший із яких пройде 26 січня.
Графік спарингів Динамо на зборах у Туреччині:
26.01 – Балкані (Косово)
29.01 – Легія (Польща)
30.01 – Пахтакор (Узбекистан)
02.02 – Левскі (Болгарія)
08.02 – Лієпая (Латвія)
09.02 – Шкендія (Північна Македонія)
12.02 – РФШ (Латвія)
17.02 – Шериф (Молдова)
Зазначається, що команда Олександра Шовковського планує проведення ще кількох спарингів, тож список, можливо, буде оновлений.
Після 14 ігор Динамо набрало 28 очок і посідає п'яте місце у турнірній таблиці УПЛ.