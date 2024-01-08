Україна

Київська команда незабаром розпочне підготовку до другої половини сезону.

Вже скоро київське Динамо повернеться з відпустки та розпочне підготовку до другої половини сезону. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Спершу "біло-сині" тренуватимуться на клубній базі, після чого вирушать на навчально-тренувальний збір до Туреччини.

Наразі кияни домовились про проведення восьми контрольних матчів, перший із яких пройде 26 січня.

Графік спарингів Динамо на зборах у Туреччині:

26.01 – Балкані (Косово)

29.01 – Легія (Польща)

30.01 – Пахтакор (Узбекистан)

02.02 – Левскі (Болгарія)

08.02 – Лієпая (Латвія)

09.02 – Шкендія (Північна Македонія)

12.02 – РФШ (Латвія)

17.02 – Шериф (Молдова)

Зазначається, що команда Олександра Шовковського планує проведення ще кількох спарингів, тож список, можливо, буде оновлений.

Після 14 ігор Динамо набрало 28 очок і посідає п'яте місце у турнірній таблиці УПЛ.