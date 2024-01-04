Україна

Вічна пам'ять Герою, який віддав життя за нашу країну.

27 грудня 2023 року під час бойового зіткнення у місті Авдіївка загинув Ростислав Терещенко.

Ростислав був відданим уболівальником київського Динамо, активним представником фан-сектору ультрас, не пропускав не лише домашні, а і виїзні матчі киян.

Після початку війни у 2014 році долучився до лав "Азову", де три роки навчався снайперській справі. На той момент йому було лише 19 років. У 2022 році, одразу після початку повномасштабного вторгнення, Ростислав доєднався до лав 4-го батальйону роти особливого призначення НГУ, а потім долучився до 3-го полку ССО.

Раніше повідомлялось, що на війні з окупантом загинув колишній гравець Металісту та Зорі Олександр Гончар.