Україна

У голосуванні серед вболівальників форвард випередив Віталія Бульяського та інших партнерів по команді.

Нападника київського Динамо Владислава Ваната визнано найкращим гравцем "біло-синіх" за підсумками 2023 року. Про це повідомляє прес-служба клубу.

У голосуванні серед вболівальників 21-річний українець набрав найбільшу кількість голосів – 62%.

Найближчим суперником Ваната був півзахисник Віталій Буяльський, який набрав 16%. Трійку найкращих доповнив вінгер Назар Волошин – 7%.

Зараз Ванат є найкращим бомбардиром команди Олександра Шовковського та найкращим в УПЛ, маючи на своєму рахунку сім голів, як і форвард Кривбасу Олег Кожушко.

Нагадаємо, у 2021 році найкращим був півзахисник Микола Шапаренко, а у 2022 році — Буяльський.

Після 14 ігор Динамо набрало 28 очок і посідає п'яте місце у турнірній таблиці УПЛ.