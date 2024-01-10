Український вінгер залишив черкаський клуб.
Антон Савін, ЛНз Черкаси
10 січня 2024, 20:20
ЛНЗ Черкаси офіційно оголосив про припинення співпраці з правим вінгером Антоном Савіним.
33-річний українець залишив черкаський клуб на правах вільного агента.
"Дякуємо футболісту за його внесок у результати команди та бажаємо успіхів у подальшій карʼєрі", — сказано в заяві ЛНЗ.
У першій частині сезону-2023/2024 в українській Прем'єр-лізі Антон Савін провів за ЛНЗ 11 матчів, в яких він зробив 3 асисти та отримав 3 попередження.
Нагадаємо, раніше ЛНЗ оголосив про підписання захисника Олександра Каплієнка.