Україна

Український вінгер залишив черкаський клуб.

ЛНЗ Черкаси офіційно оголосив про припинення співпраці з правим вінгером Антоном Савіним.

33-річний українець залишив черкаський клуб на правах вільного агента.

"Дякуємо футболісту за його внесок у результати команди та бажаємо успіхів у подальшій карʼєрі", — сказано в заяві ЛНЗ.

У першій частині сезону-2023/2024 в українській Прем'єр-лізі Антон Савін провів за ЛНЗ 11 матчів, в яких він зробив 3 асисти та отримав 3 попередження.

Нагадаємо, раніше ЛНЗ оголосив про підписання захисника Олександра Каплієнка.