Україна

У клубі провели голосування та визначили переможця.

Українська Прем’єр-ліга перебуває на тривалій зимній павзі, але це не заважає клубам жити своїм внутрішнім життям у цей час.

І оскільки календарний 2023 рік добіг до свого завершення, колективи вирішили відзначати найбільш активних своїх футболістів у різноманітних номінаціях.

Харківський Металіст 1925, наприклад, оголосив про початок голосування за найкращого гравця першої частини сезону-2023/24.

У підсумку, уболівальники "жовто-синіх" віддали 30,6% голосів за півзахисника Владислава Дмитренка.

Друге місце посів воротар Олег Мозіль із 14,4% голосів, а трійку лідерів замкнув захисник Микита Безуглий із показником 11,7%.

Нагадаємо, що Металіст 1925 пішов на відпочинок на 12 сходинці турнірної таблиці з 15 заліковими балами в активі.

А вже під час зимової перерви клуб подбав про зміну головного тренера — Віктор Скрипник очолив "жовто-синіх".