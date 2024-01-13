Україна

У хавбека закінчився контракт і сторони вирішили його не продовжувати.

Олександрія на своєму офіційному сайті оголосила про відхід півзахисника Івана Матюшенка.

У 20-річного українця закінчився контракт і сторони вирішили його не продовжувати.

Матюшенко дебютував у молодіжній команді у березні 2023 року, після чого у квітні того ж року відбувся дебют в основній команді у матчі проти Кривбасу (2:1).

З того часу Матюшенко провів сім поєдинків. У першій половині сезону Іван виступав за Діназ із Першої ліги на правах оренди – на його рахунку 11 матчів.