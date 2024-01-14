Україна

Клуб непогано підсилився декількома наставниками.

Шахтар підписав нових тренерів у штаб Маріно Пушича.

Раймонд ван дер Гоув у 1999-му році вигравав Лігу чемпіонів у складі Манчестер Юнайтед в якості гравця, а також працював тренером воротарів у деяких командах, в тому числі Вітессі і ПСВ.

Ярно Де Влісхауер раніше перебував у Зюльте-Варегемі, а в новому клубі буде відповідати за фізичну підготовку.

Наразі український гранд проводить збори у Туреччині.