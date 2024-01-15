Україна

Наставник Олександрії озвучив плани на навчально-тренувальні збори.

Головний тренер Олександрії Руслан Ротань розповів про плани команди на навчально-тренувальні збори, а також поділився інформацією щодо кадрової ситуації у клубі.

"Настрій робочий. Це була скоріше не відпустка, а перезарядка. Відпочили один від одного, набралися сил, енергії, емоцій. На зборах на нас чекає дуже багато роботи. Треба добре підготуватися до другої частини чемпіонату, і довести в першу чергу собі, що ми, як команда, здатні на більше і можемо краще, аніж було в першій частині.

Володимир Єзерський, дійсно залишив клуб. Таке життя. Йому запропонували роботу в Карпатах. Там його дім, там його родина, там йому буде зручніше. Для нас це була несподіванка, але ми з розумінням поставилися до цієї ситуації, бо перш за все – всі ми люди. Що ж стосується роботи із лінією захисту, за яку відповідав Володимир, то ці моменти візьмемо на себе, нашим тренерським штабом. Як я вже і казав – роботи багато.

Що стосується підсилення, то на сьогодні в команді вже є два новачки. Це Денис Костишин, гравець лінії атаки, та хавбек Хуліо Мадісон. Є велике бажання підсилитися центральним захисником і нападником. Будемо дивитися, аналізувати. Насправді все залежить від якості футболіста, від його розуміння нашої гри. На зборах побачимо. Але чого не буде точно, так це придбання на перспективу. Нам необхідне якісне підсилення на зараз, а не на завтра. Ось чого хочеться.

Футболісти молодіжки на зборах першої команди (Ярослав Базаєв, Віктор Долгий, Данііл Ващенко — прим.)? Це молоді, талановиті гравці, які підходять під наше розуміння, які мають бажання розвиватись. Вони працюють і все в їхніх руках. Це перспективні гравці, і я вважаю, навіть впевнений, що вони — майбутнє команди. Ми на них дуже розраховуємо, і допомагаємо їм зростати, щоб вони прогресували якомога краще.

На зборах, перш за все, як і від всіх гравців, я чекаю від них плідної праці й розуміння. Ставати краще, працювати над собою, приймати матеріал, той, який дає тренерський штаб. І покращувати, покращувати перш за все командну гру, щоб у майбутньому наша гра, була не тільки грою, а й результатом. Результат — це саме головне.

На перших зборах планується чотири спаринги. На цей період робимо акцент над фізичним станом гравців. У кожному матчі кожен з футболістів зіграє по 45 хвилин. На других зборах заплановано вісім спарингів. І тут ми вже хочемо, щоб максимально всі гравці отримали ігрову практику і підійшли в хороших кондиціях до старту весняної частини чемпіонату", - наводить слова Ротаня прес-служба клубу.

Після 16 ігор Олександрія набрала 16 очок і посідає 11 місце у турнірній таблиці УПЛ.