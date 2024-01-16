Україна

Таллес Коста зацікавився проєктом житомирського клубу та відмовився продовжувати контракт із рідною командою.

Центральний півзахисник Сан-Паулу Таллес Коста незабаром вирушить до Європи для підписання контракту з житомирським Поліссям, яке після підвищення в класі за підсумками минулого сезону відразу ж заявило про свої єврокубкові амбіції хорошими результатами та місцем серед лідерів турнірної таблиці УПЛ.

Як повідомляє видання Goal, Сан-Паулу погодився продати українському клубу 21-річного бразильського хавбека , який вже найближчим часом прилетить до Європи для проходження медогляду та підписання контракту з "вовками".

За інформацією джерела, Полісся заплатить за Таллеса Косту близько одного мільйона євро. Деталі майбутнього зимового трансферу повністю узгоджені.

Зазначається, що Сан-Паулу надсилав своєму футболістові пропозицію про продовження контракту, проте проєкт, який презентували представники житомирської команди, дуже зацікавив бразильського хавбека і став чи не вирішальним аспектом у його рішенні переїхати в Україну.



Зважаючи на спливаючий контракт Таллеса наприкінці 2024 року, у Сан-Паулу були вимушені погодитися на продаж молодого гравця в Полісся, оскільки той прагне отримувати більше ігрового часу.

21-річний Таллес Коста виступає на позиції центрального півзахисника. За першу команду Сан-Паулу він провів 52 матчі, маючи на своєму рахунку 1 гол та 2 асисти. Портал Transfermarkt оцінює його в 2 мільйони євро.