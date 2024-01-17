Україна

Мігель Феррейра Кампос приєднався до клубу УПЛ з хорватського Рудеша.

Олександрія на своєму офіційному сайті оголосила про підписання центрального захисника Мігеля Феррейри Кампоса.

27-річний португалець приєднався до команди УПЛ із Рудеша, який є представником вищого дивізіону Хорватії.

Фінансові деталі трансферу не розголошуються на офіційному рівні. За інформацією Transfermarkt, Олександрія заплатила за гравця 100 тисяч євро.

Мігель Феррейра Кампос буде пов'язаний із українським клубом до 31 травня 2026 року.

Раніше він виступав за Ферментелос (Португалія), Бейра Мар (Португалія), Анадія (Португалія) та Рудеш (Хорватія).