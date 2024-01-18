Україна

Гравець провів у СК півтора роки.

Улітку 2022 року дніпровський Дніпро-1 запросив до себе аргентинського захисника Еміліано Пуріту в якості вільного агента.

Однак майже на самому старті сезону-2022/23 26-річного виконавця спідкала травма, через яку він був змушений пропустити повністю всю тодішню кампанію.

У підсумку, лише в поточному футбольному році Пуріта хоч трохи пограв за СК, провівши вісім матчів (224 хвилини) та зробивши один гольовий пас.

Як виявилось, для подальшої боротьби за місце в стартовому складі команди Юрія Максимова цього було замало.

Дніпро-1 оголосив про розставання з футболістом на тлі півторарічних відносин.