Це перший чорногорський легіонер в історії клубу.
Марко Мрвальєвич, НК Верес
18 січня 2024, 16:23
Верес на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з нападником Марком Мрвальєвичем.
Угода з 22-річним чорногорцем розрахована до літа 2026 року.
Це перший легіонер із Чорногорії в історії клубу.
Раніше Мрвальєвич виступав за Младость, Тітоград, Подгоріцу та Будучность. У складі останньої команди він провів 84 гри, у яких забив 13 голів та віддав дев'ять асистів.
Також на рахунку Марка вісім ігор у складі молодіжних збірних своєї країни.