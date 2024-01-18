Україна

Це перший чорногорський легіонер в історії клубу.

Верес на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з нападником Марком Мрвальєвичем.

Угода з 22-річним чорногорцем розрахована до літа 2026 року.

Це перший легіонер із Чорногорії в історії клубу.

Раніше Мрвальєвич виступав за Младость, Тітоград, Подгоріцу та Будучность. У складі останньої команди він провів 84 гри, у яких забив 13 голів та віддав дев'ять асистів.

Також на рахунку Марка вісім ігор у складі молодіжних збірних своєї країни.