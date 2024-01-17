Колишній гравець Миная продовжить кар'єру в УПЛ.
Олександр Мельник, НК Верес
17 січня 2024, 14:59
Верес на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту із захисником Олександром Мельником.
Угода з 23-річним українцем розрахована до літа 2026 року. У складі рівненської команди футболіст виступатиме під 57 номером.
У першій половині сезону вихованець Динамо виступав за Минай, який він покинув цієї зими. На його рахунку вісім зустрічей без результативних дій.
Після 16 зустрічей Верес набрав 12 очок і посідає передостаннє, 15 місце у турнірній таблиці УПЛ.