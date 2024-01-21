Україна

Дивіться відео найкращих моментів контрольного матчу, що відбувся 20 січня 2024 року, 15:00.

Одеський Чорноморець у своєму третьому контрольному матчі на зборах у Туреччині поступилась косоварській Дріті з рахунком 1:3.

Одесити пропустили відносно швидкий м’яч на початку першого тайму, а вже перед самою перервою суперники відзначились удруге.

Не дивлячись на те, що "моряки" таки розпечатали чужі ворота одразу поперерві, врятувати гру в них так і не вийшло через швидкий третій пропущений м’яч.

До вашої уваги відео кращих моментів товариського матчу Дріта — Чорноморець:

Дріта (Гнілане, Косово) — Чорноморець 3:1

Голи: Джашарі (11, 41, 64) – Бойчук (58).

Чорноморець: 1 Варакута (31 Білик, 71), 9 Путря (капітан), 79 Салюк, 5 Гучек (2 «перегляд», 55), 3 Єрмаков, 10 Хадіда (30 Данилюк, 46), 7 Кузик, 32 Присяжнюк (33 Пшеничнюк, 46; 4 Ситников, 67), 77 Штогрін, 39 Бадібанга, 70 Ієде (11 Бойчук, 46).

Попереджений: Путря (56).