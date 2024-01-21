Четвертий поєдинок одеситів на турецьких зборах.
Чорноморець — ТС Гелаксі, фото ФК Чорноморець Одеса
21 січня 2024, 11:26
У неділю, 21 січня, одеський Чорноморець проведе четвертий контрольний поєдинок на турецьких зборах-2024. Суперником команди Романа Григорчука стане екзотична ТС Гелаксі з ПАР, стартовий свисток пролунає о 14:00.
У поточному сезоні місцевого чемпіонату суперники "моряків" посідають восьму сходинку з 16 команд-учасниць.
Пряма трансляція матчу Чорноморець — ТС Гелаксі:
У першому матчі на турецьких зборах Чорноморець обіграв румунський Петролул (1:0), у другому поступився угорському Уйпешту (1:3), а третю гру програв із таким самим рахунком косоварській Дріті напередодні (1:3).
Одесити завершили першу частину сезону УПЛ на восьмій сходинці.