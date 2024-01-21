Перший поєдинок донеччан на турецьких зборах.
фото ФК Шахтар Донецьк
21 січня 2024, 11:50
У неділю, 21 січня, донецький Шахтар проведе перший контрольний поєдинок на турецьких зборах-2024. Суперником команди Маріно Пушича стане добре знайомий болгарський Лудогорець, стартовий свисток пролунає о 16:30.
У поточному сезоні місцевого чемпіонату суперники "гірників" посідають другу сходинку з 16 команд-учасниць.
Пряма трансляція матчу Шахтар — Лудогорець:
Донеччани завершили першу частину сезону УПЛ на четвертій сходинці.
Нагадаємо, що напередодні Шахтар продовжив контракт із капітаном Тарасом Степаненком.