У неділю, 21 січня, донецький Шахтар проведе перший контрольний поєдинок на турецьких зборах-2024. Суперником команди Маріно Пушича стане добре знайомий болгарський Лудогорець, стартовий свисток пролунає о 16:30.

У поточному сезоні місцевого чемпіонату суперники "гірників" посідають другу сходинку з 16 команд-учасниць.

Пряма трансляція матчу Шахтар — Лудогорець:

Донеччани завершили першу частину сезону УПЛ на четвертій сходинці.

Нагадаємо, що напередодні Шахтар продовжив контракт із капітаном Тарасом Степаненком.