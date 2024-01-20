Україна

Капітан "гірників" поки не збирається залишати клуб.

Опорний півзахисник Тарас Степаненко оновив свою угоду з Шахтарем, передає офіційний сайт клубу УПЛ.

Капітан "гірників" залишиться у клубі принаймні до кінця сезону-2024/25. Раніше його контракт втрачав чинність наприкінці червня 2024 року.

У клубі нагадали, що поточний сезон став для 34-річного українця вже 14-м у складі Шахтаря, з яким він за цей час здобув 23 трофеї. Зараз на його рахунку 411 матчів у футболці донецького клубу.

У цьому сезоні Степаненко вже взяв участь у 18 матчах Шахтаря у всіх турнірах, відзначившись асистом.

Нагадаємо, нещодавно "гірники" оголосили про відхід одного з півзахисників до Партизана.