Перший поєдинок криворіжців на іспанських зборах.
фото ФК Кривбас Кривий Ріг
21 січня 2024, 12:58
У неділю, 21 січня, криворізький Кривбас проведе перший контрольний поєдинок на іспанських зборах-2024. Суперником команди Юрія Вернидуба стане добре знайомий польський П’яст, стартовий свисток пролунає о 17:00.
У поточному сезоні місцевого чемпіонату суперники "гірників" посідають дев’яту сходинку з 18 команд-учасниць.
Пряма трансляція матчу Кривбас — П’яст:
Криворіжці завершили першу частину сезону УПЛ на першій сходинці.
Нагадаємо, що нещодавно Кривбас оголосив про повернення флангового півзахисника.