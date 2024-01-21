Україна

Перший поєдинок криворіжців на іспанських зборах.

У неділю, 21 січня, криворізький Кривбас проведе перший контрольний поєдинок на іспанських зборах-2024. Суперником команди Юрія Вернидуба стане добре знайомий польський П’яст, стартовий свисток пролунає о 17:00.

У поточному сезоні місцевого чемпіонату суперники "гірників" посідають дев’яту сходинку з 18 команд-учасниць.

Пряма трансляція матчу Кривбас — П’яст:

Криворіжці завершили першу частину сезону УПЛ на першій сходинці.

Нагадаємо, що нещодавно Кривбас оголосив про повернення флангового півзахисника.