Україна

Криворіжці оголосили про повернення півзахисника.

Кривбас на своєму офіційному сайті повідомив про повернення 20-річного лівого півзахисника Артура Микитишина! Гравець поставив підпис під 4-річним контрактом.

Нагадаємо, Микитишин вже захищав кольори Кривбасу в сезоні-2022/23, гравця було орендовано у Шахтаря: у 20 матчах за червоно-білих забив 1 гол та віддав 2 результативні передачі. Тепер же Артур є повноцінним футболістом криворізького клубу.

"Дуже вдячний Кривбасу за те, що повірили у мене вдруге. Буду робити все, що виправдати сподівання. Дуже приємно буде знову працювати під орудою Юрія Вернидуба", — сказав футболіст.

У першій частині поточного сезону грав за Олександрію. З того моменту він провів лише 155 хвилин у п'яти матчах УПЛ, в яких вдалося відзначитися однією результативною передачею. Більшу частину ігор Артур пропустив через пошкодження.