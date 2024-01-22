Україна

Семотюк та Устименко тимчасово змінили клубну прописку.

Центральний півзахисник Владислав Семотюк і центральний нападник Денис Устименко приєдналися до Минаю на правах оренди, повідомляє офіційний сайт клубу УПЛ.

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Кривбас віддав двох своїх українських гравців в оренду закарпатському клубу. 23-річний півзахисник і 24-річний нападник представлятимуть Минай до кінця поточного сезону.

Семотюк у цьому сезоні встиг взяти участь у чотирьох матчах (85 хвилин) Кривбасу в УПЛ, тоді як Устименко — у п'яти (66 хвилин).

Нагадаємо, нещодавно Минай оголосив про підписання ексгравця Олександрії та Полісся.