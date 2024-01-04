Україна

Перший зимовий новачок футбольного клубу Минай.

Минай на своєму офіційному сайті повідомив про підсилення. Новачком команди став 25-річний захисник Кирило Прокопчук.

Сторони уклали угоду на 2,5 сезони. В Минаї Прокопчук виступатиме під третім номером.

Левову частину кар’єри Прокопчук провів у першій лізі – 80 матчів, 4 голи та 2 результативних передачі. Проте в УПЛ встиг дебютувати. Єдиний матч в українській еліті Кирило провів 10 серпня 2019 року. Тоді у футболці Олександрії він вийшов на заміну у грі проти донецького Олімпіка.

Зазначимо, що Прокопчук раніше захищав кольори першолігового Краматорська. Також Кирило виступав за Буковину, Полісся, а його попереднім клубом була Нива Бузова.