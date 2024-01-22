Україна

Полтавці вперше програли у 2024 році.

У третьому поєдинку у рамках навчально-тренувального збору у Туреччині Ворскла зустрілася з косовським Ллапі.

В обох голах опонентів полтавців взяв участь їхній екснападник Ахмед Янузі (виступав за Ворсклу з 2007 по 2015 рік). Спочатку 35-річний албанець віддав гольову передачу, а вже невдовзі відзначився і сам.

Ворскла — Ллапі 0:2

Голи: Гисені, 15, Янузі, 21

Ворскла (1-й тайм): Ісенко, Корнієнко, Чеснаков, Рамірес, Пердута, Толі, Галас, Кане, Челядін, Крупський, Ковталюк

Ворскла (2-й тайм): Домолега, Бацула, Пердута, Рамірес, Крупський, Скляр, Прус, Степанюк, Нестеренко, Островський, Феліпе

Нагадаємо, що у першому контрольному поєдинку НТЗ у Туреччині Ворскла розгромила азербайджанський Сабах (3:0), а у другому — казахстанський Кайсар (4:1).