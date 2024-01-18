Україна

Для полтавської команди це був другий спаринг на зборах у Туреччині.

Полтавська Ворскла у товариському матчі на навчально-тренувальних зборах у Туреччині здобула перемогу над казахстанським Кайсаром з рахунком 4:1.

Перемогу команді Сергія Долганського, яка зіграла двома складами, розділивши ігровий час по тайму, принесли голи у виконанні Феліпе, Ковталюка та Челядіна, який оформив дубль.

Для Ворскли це друга перемога на зборах, а перша була здобута над Сабахом (3:0).

Ворскла - Кайсар 4:1

Голи: Феліпе, 19, Челядін, 57, 75, Ковталюк, 69.

Ворскла (1 тайм): Ісенко, Хрипчук, Чеснаков, Бацула, Пердута, Скляр, Островський, Степанюк, Нестеренко, Крупський (Галас, 31), Феліпе.

Ворскла (2 тайм): Домолега, Ізотов, Рамірес, Корнієнко, Крупський, Толі, Прус, Кане, Челядін, Галас, Ковталюк.