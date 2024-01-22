Досвідчений гравець знайшов собі старий-новий клуб.
Сергій Мякушко, фото Ворскла
22 січня 2024, 17:45
Лівий вінгер Сергій Мякушко приєднався до Ворскли на правах вільного агента, повідомляє офіційний сайт клубу УПЛ.
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Полтавчани підписали з 30-річним українцем контракт, розрахований до кінця поточного сезону. За Ворсклу він виступатиме у футболці з 33-м номером.
Мякушко вже представляв Ворсклу у сезоні-2016/17, коли київське Динамо віддало його в оренду. На рахунку гравця гол і 3 асисти у 14 матчах за полтавський клуб.
Нагадаємо, що наприкінці грудня 2023 року Мякушко залишив Колос. У цьому сезоні він встиг взяти участь у 15 матчах клубу з Ковалівки у всіх турнірах.