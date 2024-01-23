Україна

Півзахисник дав свій коментар.

Володимир Бражко поділився враженнями від початку підготовчих зборів команди в Туреччині.

"Звісно, треба починати працювати з позитивної ноти. У нас тут гарні умови, гарна погода. Є все для нашої плідної праці, аби ми із кожним тренуванням додавали, як і в кожному матчі, який ми зіграємо на зборах. У нас будуть доволі сильні суперники на цих зборах, тож будемо готуватися до матчів чемпіонату з максимальною мотивацією.

Ми приїхали вчора пізно ввечері. Вранці пройшлись, подивились – поле дуже якісне, готель комфортний. Все на вищому рівні. Для нас створені всі умови, треба працювати аби показати результат роботи у чемпіонаті.

Як тренування, так і матчі важливі на зборах. Спершу ми відпрацьовуємо на тренуваннях, а потім в іграх. Очікуємо цікавих спарингів.

Усі суперники приблизно рівні. Хотілось би зіграти в кожному матчі. Сподіваюся якомога раніше повернутися до загальної групи", — наводить слова Бражко офіційний сайт Динамо.

Раніше повідомлялося, що Бражко зацікавив Жирону.