Перший поєдинок донеччан на турецьких зборах.
фото ФК ЛНЗ Черкаси
24 січня 2024, 10:54
У середу, 24 січня, черкаський ЛНЗ проведе перший контрольний поєдинок на турецьких зборах-2024. Суперником команди Олега Дулуба стане польська Варта з міста Познань, стартовий свисток пролунає о 16:30.
У поточному сезоні місцевого чемпіонату суперники "гірників" посідають сьому сходинку з 18 команд-учасниць.
Пряма трансляція матчу ЛНЗ — Варта:
"Бузкові" завершили першу частину сезону УПЛ на десятій сходинці.
Нагадаємо, що нещодавно ЛНЗ підписав колишнього воротаря Шахтаря та ковалівського Колосу.