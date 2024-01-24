Україна

Перший поєдинок донеччан на турецьких зборах.

У середу, 24 січня, черкаський ЛНЗ проведе перший контрольний поєдинок на турецьких зборах-2024. Суперником команди Олега Дулуба стане польська Варта з міста Познань, стартовий свисток пролунає о 16:30.

У поточному сезоні місцевого чемпіонату суперники "гірників" посідають сьому сходинку з 18 команд-учасниць.

Пряма трансляція матчу ЛНЗ — Варта:

"Бузкові" завершили першу частину сезону УПЛ на десятій сходинці.

Нагадаємо, що нещодавно ЛНЗ підписав колишнього воротаря Шахтаря та ковалівського Колосу.